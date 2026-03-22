La Chiesa le cose nuove e la necessità di cercare un equilibrio fra tecnologia e umano

La Santa Sede ha pubblicato di recente un documento che affronta il tema dell’intelligenza artificiale, con un titolo in latino che si traduce in

«Quo vadis humanitas?», «Dove vai umanità?», è il titolo in latino di un documento della Santa Sede pubblicato in questi giorni che parla di intelligenza artificiale. Purtroppo, a mio avviso, ha avuto poca risonanza. La provocazione viene da un’antica tradizione. L’apostolo Pietro - si narra - per paura di essere ucciso scappa da Roma. Sull’Appia Antica (dove oggi c’è la chiesetta appunto del «Quo vadis») gli appare Gesù. Al suo stupore «Dove vai, Signore?», si sente rispondere: «Vado a Roma a farmi crocifiggere di nuovo perché tu stai scappando». In questa riflessione la domanda si ribalta, nell’orizzonte che caratterizza il nuovo Papa. Il predecessore nel nome Leone, il XIII, aveva affrontato la «rivoluzione industriale» offrendo l’enciclica Rerum novarum, «A riguardo delle cose nuove», fondamento della dottrina sociale della Chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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