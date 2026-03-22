‘La Benevento Ultras’ | pensieri striscioni ed eventi condivisi sotto un’unica firma

Da anteprima24.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La voce del singolo gruppo che rappresenta la propria idea, ma, allo stesso tempo, da adesso nasce anche l’idea condivisa con la nuova firma in calce a tutti gli striscioni e alle iniziative della Curva Sud. Nasce la Benevento Ultras, la nuova dicitura che va a unire tutti i gruppi organizzati e che sarà la rappresentazione dell’intero settore, senza alcuna distinzione di gruppo in particolare, quando ci saranno eventi e messaggi che rappresenteranno la condivisione completa da parte di tutti i gruppi organizzati che popolano il settore più caldo del ‘Vigorito’. Questo, però, non va a significare che non ci sarà la singola espressione, ognuno in Curva Sud manterrà la propria dicitura e le proprie idee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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