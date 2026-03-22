KVITFJELL COLONIA ITALIANA! Dominik Paris si impone anche in superG | quarta vittoria azzurra in 2 giorni!

Dominik Paris ha vinto anche il superG a Kvitfell, portando a quattro le vittorie italiane consecutive in questa località norvegese. In due giorni, la squadra azzurra di sci alpino ha conquistato tutte le gare disputate, confermando il dominio sulla neve. La competizione si è svolta con successo, e l’atleta italiano ha concluso la prova con il miglior tempo.

L’Italia cala il poker a Kvitfell. Un weekend fenomenale quello della squadra azzurra di sci alpino, che centra la quarta vittoria consecutiva su quattro gare nella località norvegese. Dopo il successo di ieri in discesa, Dominik Paris si ripete anche in superG, centrando quella che è la sua ottava vittoria della carriera a Kvitfjell (5 in discesa e 3 in superG). Un finale di stagione dunque superlativo per l’altoatesino, che ha incantato su una delle sue piste preferite. Un Paris che ha costruito la vittoria soprattutto nella prima parte, alle sue spalle ci sono due austriaci. Infatti al secondo posto si è classifica Vincent Kriechmayr, staccato appena di sette centesimi dall’azzurro, mentre in terza posizione ha chiuso Raphael Haaser, ma con 38 centesimi di ritardo dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - KVITFJELL COLONIA ITALIANA! Dominik Paris si impone anche in superG: quarta vittoria azzurra in 2 giorni! Articoli correlati IL RE DI KVITFJELL! Dominik Paris si sbrana la pista e torna a vincere a quasi 37 anni!Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino si aprono subito con il botto per l’Italia. Sci alpino, Dominik Paris ritrova la pista favorevole di Kvitfjell: i precedentiPer la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 non è ancora di dire la parola “arrivederci” alla stagione. Contenuti utili per approfondire Dominik Paris Dominik Paris trionfa a Kvitfjell: settimo sigillo in discesa liberaDominik Paris ha celebrato un ritorno trionfale sulla pista di Kvitfjell, conquistando la discesa libera inaugurale delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L'altoatesino ha confermato il suo st ... it.blastingnews.com Sci, Dominik Paris trionfa nella discesa di KvitfjellPer il 36enne della Val d’Ultimo è il primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera ... ladigetto.it