Inter News 24 Kolarov, vice di Chivu, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni. Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio al “Franchi”, Aleksandar Kolarov ha fatto le veci di Cristian Chivu analizzando il momento dell’ Inter. Il tecnico serbo ha voluto rassicurare l’ambiente sulla tenuta della capolista, solida a quota 68 punti, nonostante le pesanti assenze di Lautaro e Bastoni. PAROLE – « Sono abbastanza tranquillo: è la prima volta da solo ma sono fiducioso vedendo la squadra. Loro ci trasmettono la serenità. La squadra sta benissimo: vogliamo fare una grande partita, ma dopo l’Atalanta è caso chiuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Kolarov a DAZN: «Prima volta da solo ma sono tranquillo. Atalanta? Caso chiuso, stasera…»

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Gli 11 di Cristian Chivu per Fiorentina-Inter: 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito In panchina Aleksandar Kolarov facebook