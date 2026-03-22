Kings League calendario della quarta giornata dello Split 2 | orari ufficiali match e come seguire i risultati live

Il 23 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la quarta giornata dello Split 2, che si svolge alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Sono in programma sei partite a partire dalle 17:00, con l’intero calendario disponibile insieme agli orari ufficiali. I match sono trasmessi in diretta e sono consultabili i risultati live durante l’intera giornata.

Lunedì 23 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la quarta giornata dello Split 2. Sei partite alla Fonzies Arena di Cologno Monzese a partire dalle 17:00: ecco il calendario completo, gli orari ufficiali, i match da non perdere e dove seguire i risultati in tempo reale. Dopo tre giornate gli Underdogs di Mirko Cisco sono ancora soli in vetta con un perfetto 3 su 3. La terza giornata ha però riservato grandi sorprese: gli Stallions di Blur hanno dominato, i Caesar di Er Faina ed En3rix hanno conquistato la loro prima vittoria con Viviano in panchina. I Boomers di Fedez restano l’unica squadra ancora a secco. La quarta giornata può cambiare diversi equilibri. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Kings League, calendario della quarta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati live Articoli correlati Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 16 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la terza giornata dello Split 2. Kings League, calendario della prima giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 2 marzo 2026 si alza il sipario sullo Split 2 della Kings League Italia: ecco il calendario, gli orari della prima giornata di Kings League... Una selezione di notizie su Kings League Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italy: Matchday 3 dello Split 2; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 3 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League - France 2026 Risultati - Calcio/Francia; Kings League Lottomatica.sport, oggi terzo Matchday e altri premi in palio con il concorso Fan of the Kings: Meet the Prince. Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, terza giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 16 marzo 2026 e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Lo scontro tra Kings League e calcio italiano: perché i club ora vietano ai propri tesserati di partecipare allo showLo scontro sotterraneo al mondo del pallone: da una parte lo show ideato da Piqué, dall'altra il calcio di provincia. Che cosa sta succedendo ... ilfattoquotidiano.it L'avvocato Grassani esperto di diritto sportivo parla del conflitto tra la Kings League e i club dilettantistici per i calciatori tesserati facebook Buon compleanno, Spizzi! Enjoy your kings league career x.com