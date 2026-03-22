Kena | 5G a 5,99€ con 300 Giga e attivazione gratis

Da ameve.eu 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scadenza imminente dell’offerta 5G di Kena Mobile, fissata per il lunedì successivo, rappresenta un punto di svolta cerca connettività economica. Il pacchetto da 5,99 euro include attivazione e SIM senza costi aggiuntivi, riservato a chi proviene da operatori specifici come Iliad o CoopVoce. Questa proposta limitata offre fino a 250 Mbps di velocità in 5G, coprendo le necessità di streaming e gaming. Chiunque intenda attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità entro la data limite potrà accedere a 300 Giga di traffico mensile attivando la ricarica automatica. L’inclusione di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili completa l’offerta, rendendola una soluzione completa per la comunicazione quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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