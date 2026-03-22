Kena | 5G a 5,99€ con 300 Giga e attivazione gratis

La scadenza imminente dell’offerta 5G di Kena Mobile, fissata per il lunedì successivo, rappresenta un punto di svolta cerca connettività economica. Il pacchetto da 5,99 euro include attivazione e SIM senza costi aggiuntivi, riservato a chi proviene da operatori specifici come Iliad o CoopVoce. Questa proposta limitata offre fino a 250 Mbps di velocità in 5G, coprendo le necessità di streaming e gaming. Chiunque intenda attivare un nuovo numero o effettuare la portabilità entro la data limite potrà accedere a 300 Giga di traffico mensile attivando la ricarica automatica. L’inclusione di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili completa l’offerta, rendendola una soluzione completa per la comunicazione quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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