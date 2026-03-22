Kate Middleton e William il segreto della loro forza | Lui si affida a lei anche nei momenti più duri

Da vanityfair.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quello che molti non capiscono, anche per chi segue da vicino i reali, è quanto Catherine sia parte integrante dell'istituzione", ha dichiarato di recente a Vanity Fair il giornalista reale Russell Myers. Per il suo nuovo libro, William & Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story, Myers ha parlato con decine di persone appartenenti alla cerchia ristretta di William e Catherine, per esplorare il modo in cui la coppia si destreggia tra la propria vita privata e il proprio ruolo pubblico. "Ho trovato affascinante quanto William faccia affidamento su Catherine. Sia a livello professionale che personale ed emotivo. Molti amici mi hanno raccontato di come Catherine sia stata probabilmente la più forte dei due quando le è stato diagnosticato il cancro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Kate Middleton e William, il segreto della loro forza: «Lui si affida a lei, anche nei momenti più duri»

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