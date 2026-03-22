Nella ventisettesima giornata dell’Eccellenza, si giocano quattro partite importanti, tra cui K Sport contro Sangiustese. La partita si svolge oggi, domenica 22 marzo 2026, e rappresenta un match chiave per la lotta alla salvezza. Le squadre si sfidano in un momento cruciale della stagione, con obiettivi diversi e punti in palio fondamentali.

La ventisettesima giornata dell’Eccellenza si apre oggi, domenica 22 marzo 2026, con quattro sfide decisive che promettono di ridisegnare la mappa della classifica. Alle ore 15 si disputeranno incontri cruciali dove il destino sportivo di diverse squadre verrà deciso in campo, tra aspettative alte e necessità tattiche. La K Sport accoglie la Sangiustese a Montecchio, mentre la Fermignanese cerca la salvezza contro il Montefano. L’atmosfera nei cambi è tesa: la Jesina ospita l’Urbania in una partita descritta come fondamentale per i padroni di casa, mentre l’Osimana sfida l’Urbino in un confronto che potrebbe sancire matematicamente la salvezza o aprire scenari interessanti per le ultime tre giornate post-sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - K Sport vs Sangiustese: sfida decisiva per la salvezza

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