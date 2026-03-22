k sport esame con la sangiustese

Oggi in Eccellenza si disputa la ventisettesima giornata con quattro partite in programma: due squadre provinciali affrontano le gare in casa, mentre altre due giocano in trasferta. Tra queste, la K Sport sfida la Sangiustese in un incontro che si svolge sul campo di casa per la prima squadra. Le partite si svolgono in diverse località, tutte nel rispetto del calendario stabilito.

In Eccellenza oggi si scende in campo per la 27esima giornata. Due provinciali giocano in casa e due trasferta. Per tutte gare importanti al fine della classifica. Si gioca alle ore 15. K Sport Montecchio (foto)- Sangiustese. "Dopo la buona prestazione di mercoledì in Coppa –dice il diesse della K Sport Ettore Mariotti- affrontiamo una Sangiustese che viene da una brutta sconfitta interna (immeritata) e che sicuramente verrà qui per cercare di riscattarsi. Noi dall’altra parte dobbiamo cercare se vogliamo rimanere in alto, di ottenere il massimo". Assenti Dominici e Notariale. Arbitra Mattia Gasparoni (Jesi). Fermignanese-Montefano. "Oggi ci giochiamo una chance importantissima- spiega il dg dei lanieri Silvio Cerpolini- che proveremo a cogliere con determinazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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