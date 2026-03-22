Juventus Yildiz in doppia cifra | col Sassuolo sono 10

Kenan Yildiz segna il suo decimo gol con la maglia della Juventus, raggiungendo la doppia cifra contro il Sassuolo allo Stadium. Il giocatore turco ha contribuito con un gol importante durante la partita, portando il suo totale personale a dieci marcature stagionali. La sua presenza in campo si è fatta notare e ha rafforzato il suo ruolo all’interno della rosa bianconera.