Juventus Yildiz in doppia cifra | col Sassuolo sono 10
Kenan Yildiz segna il suo decimo gol con la maglia della Juventus, raggiungendo la doppia cifra contro il Sassuolo allo Stadium. Il giocatore turco ha contribuito con un gol importante durante la partita, portando il suo totale personale a dieci marcature stagionali. La sua presenza in campo si è fatta notare e ha rafforzato il suo ruolo all’interno della rosa bianconera.
Kenan Yildiz, il gol allo Stadium contro il Sassuolo vale la doppia cifra: il turco è ormai una certezza Kenan Yildiz ha raggiunto un traguardo importante nella sua giovane carriera bianconera: con il gol segnato allo Stadium contro il Sassuolo, il classe 2005 ha toccato quota 10 reti in stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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