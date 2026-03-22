. Prima nel campionato di NWSL per l’ex centravanti bianconera. Il debutto statunitense di Cristiana Girelli con la maglia del Bay FC ha lasciato in dote sensazioni contrastanti, dipingendo il classico quadro “agrodolce”. L’ ex icona della Juventus Women, sbarcata nella NWSL con grandi aspettative, è stata schierata titolare nel match casalingo contro l’ Angel City FC, restando in campo per tutti i novanta minuti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante l’impatto fisico con il calcio americano, Girelli ha mostrato subito la sua classe mettendo lo zampino nell’unica rete della formazione californiana: un assist preciso per il gol di Huff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, come è andato l’esordio di Girelli col Bay FC

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