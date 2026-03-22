Dopo il pareggio interno contro il Sassuolo, la Juventus si trova in una posizione difficile nella corsa alla Champions League. Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri, ha commentato la partita senza cercare scuse, affermando che la squadra è molto delusa e ha mostrato poca maturità nelle decisioni prese durante il match. La situazione rimane complicata per i torinesi.

Il pareggio interno contro il Sassuolo lascia un segno pesante nella corsa della Juventus verso la Champions League e, nel dopogara, Luciano Spalletti non cerca attenuanti. L’allenatore bianconero fotografa con amarezza una serata che rischia di complicare il finale di stagione, soprattutto per il modo in cui la squadra ha interpretato i momenti chiave della partita. “Siamo distrutti dal dispiacere, perché alla fine è il risultato che ti fa la differenza”, spiega il tecnico, sottolineando il peso di due punti lasciati per strada in una fase delicata del campionato. Il pari con il Sassuolo viene così letto come un’occasione mancata, resa ancora più amara dalla sensazione di non aver sfruttato fino in fondo le soluzioni preparate alla vigilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Juventus, Spalletti non salva i bianconeri: “Distrutti dal dispiacere, poca maturità nelle scelte”

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