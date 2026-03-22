Juventus Spalletti Manca maturità ma credo nella Champions

Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo, terminata 1-1, l’allenatore del Sassuolo ha commentato l’incontro a DAZN. Ha detto che la squadra manca ancora di maturità, ma ha espresso fiducia nella possibilità di qualificarsi in Champions League. Le sue parole sono arrivate subito dopo il fischio finale, in un intervento che ha analizzato il rendimento della squadra.

Spalletti ha parlato a DAZN dopo il termine della sfida tra Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium terminata 1-1. Le parole di Spalletti “Abbiamo pagato disattenzioni e mancanza di maturità, ma la Champions è ancora alla portata”Luciano Spalletti ha analizzato a caldo il pareggio casalingo contro il Sassuolo, un risultato che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Manca maturità, ma credo nella Champions” Articoli correlati Juventus, Brambati “Spalletti è bravo, ma gli manca l’attaccante”L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per commentare duramente l’operato della dirigenza... Leggi anche: Juventus: Spalletti confermato, ma serve la Champions Spalletti’s PRESS CONFERENCE Ahead of Monaco-Juventus | CHAMPIONS LEAGUE Altri aggiornamenti su Juventus Spalletti Manca maturità ma... Temi più discussi: Serie A – Delusione Juventus, Spalletti duro: Poca maturità; Juventus, Spalletti: Abbiamo fatto vedere poca maturità; Milan, Allegri: Quella di oggi una vittoria in meno che manca al nostro obiettivo prioritario. Juventus-Sassuolo, Spalletti: Poca maturità, ma meritavamo di vincereÈ un Luciano Spalletti certamente deluso dal risultato e non felice della prestazione della sua squadra che, a suo dire, avrebbe dovuto sviluppare diversamente il suo gioco: Chiedevo di andare sugli ... sport.sky.it Juventus-Sassuolo, Spalletti avverte: Presunzione fatale. Champions a rischio dopo il pari dell’Allianz StadiumJuventus-Sassuolo, Spalletti avverte: Presunzione fatale. Champions a rischio dopo il pari dell’Allianz Stadium Il rischio più grande contro il Sassuolo era ... tuttojuve.com RASSEGNA STRAMBA 22-3-2026 Il povero Locatelli 4.5 La Juventus sbatte sul Muric Si butta via Oggi non ci resta che gufare Como e Roma #Juventus #SerieA #finoallafine #gufentus facebook Ripartenza della Juventus #Yildiz #JuveSassuolo #SerieAEnilive #DAZN x.com