Un’analisi delle statistiche della stagione corrente evidenzia come il rendimento di Spalletti alla Juventus sia il più basso degli ultimi quindici anni. La valutazione si basa sui numeri raccolti durante le partite, confrontando le performance attuali con quelle delle stagioni precedenti della squadra. La relazione tra i dati suggerisce un quadro di progresso e regressione rispetto al passato recente del club.

Juventus, l’analisi approfondita sulle statistiche negative della stagione attuale di Spalletti e il confronto con le scorse annate dei bianconeri. Le prestazioni certificano una profonda crisi per la Juventus, che dopo 30 giornate di campionato ha collezionato 54 punti. L’approdo di Luciano Spalletti, subentrato dopo l’addio di Igor Tudor e la parentesi di Massimo Brambilla, sembrava aver dato una scossa all’ambiente. La formazione scendeva in campo mostrando trame interessanti, e Jonathan David appariva in grado di giustificare il proprio contratto con prestazioni solide. Tuttavia, la sfida contro il Sassuolo ha spazzato via le illusioni, evidenziando la necessità impellente di una rifondazione totale per tornare ai vertici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Spalletti condannato dai numeri: è il rendimento peggiore degli ultimi 15 anni! Le principali cause del tracollo

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