Juventus | Spalletti a un passo dal rinnovo

La Juventus sta finalizzando il rinnovo di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, arrivato in panchina a ottobre, ha guidato la squadra in una rimonta che l'ha portata in zona Champions. Le trattative per il prolungamento del contratto sono in fase avanzata e si avvicinano alla conclusione. La firma dovrebbe arrivare a breve, consolidando così la posizione di Spalletti sulla panchina bianconera.

La Juventus accelera sul futuro di Luciano Spalletti: il tecnico toscano, subentrato in panchina a ottobre e artefice di una rimonta che ha riportato i bianconeri in zona Champions, è ad un passo dal prolungamento ufficiale del contratto. Secondo quanto riportato da fonti attendibili come il giornalista Nicolò Schira, è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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