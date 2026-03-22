Juventus-Sassuolo | pareggio amaro

La partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un pareggio che lascia molti commenti. La Juventus ha perso una possibilità importante di consolidare il quarto posto in una gara combattuta fino all'ultimo minuto. Nel finale, le due squadre si sono affrontate con intensità, senza che nessuna riuscisse a segnare il gol decisivo. La gara si è conclusa con il risultato di parità.

La Juventus ha buttato via l’occasione di blindare il quarto posto in un finale al cardiopalma contro il Sassuolo: all’Allianz Stadium, il 21 marzo 2026, finisce 1-1 con un rigore sbagliato da Manuel Locatelli che ha fatto infuriare Luciano Spalletti e acceso polemiche infinite su chi dovesse calciare dagli 11 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Sassuolo: pareggio amaro Articoli correlati Juventus-Lecce: pareggio amaroLa Juventus non riesce a partire con il piede giusto nel 2026: all’Allianz Stadium finisce 1-1 contro un Lecce combattivo e ordinato, che strappa un... Ultimissime Juve LIVE: pareggio amaro contro il Sassuolo, le pagelle dei bianconeridi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Juventus e Sassuolo Un Pareggio Amaro allo Stadium Una raccolta di contenuti su Juventus Sassuolo pareggio amaro Temi più discussi: Serie A: il Sassuolo frena la Juventus, Pinamonti firma l'1-1; Serie A: il Milan vince 3-2 contro il Torino, pareggio amaro per la Juventus; La Juventus domina, ma spreca. Il Sassuolo strappa l’1-1 in rimonta: gol e highlights; Spalletti dopo Juventus-Sassuolo: Siamo distrutti dal dispiacere, Locatelli si sentiva di battere il rigore. Pareggio amaro per la Juventus: il Sassuolo strappa un punto e frena la corsa ChampionsLa Juventus pareggia 1-1 con il Sassuolo: Yildiz in gol, ma Pinamonti e Muric fermano i bianconeri nella corsa Champions ... it.blastingnews.com La Juventus domina, ma spreca. Il Sassuolo strappa l’1-1 in rimonta: gol e highlightsUna Juventus brillante, aggressiva e padrona del campo per lunghi tratti, ma incapace di chiudere i conti. All’Allianz Stadium finisce 1-1 contro il Sassuolo, un risultato che lascia più rimpianti che ... torinotoday.it Il giorno dopo il pareggio tra Juventus e Sassuolo, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha commentato il rigore sbagliato da Manuel Locatelli facebook Juventus-Sassuolo oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com