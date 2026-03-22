Juventus-Sassuolo 1-1; top e flop | Yildiz infinito Locatelli sprecone

La Juventus e il Sassuolo si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio di 1-1. La squadra di casa ha trovato il gol del vantaggio, ma il Sassuolo ha pareggiato nel secondo tempo. Durante la partita, sono emersi alcuni giocatori che si sono distinti per le prestazioni, mentre altri hanno commesso errori evidenti. La partita si è svolta in un contesto di assenze e difficoltà per il Sassuolo.

Brutto stop per la Juventus in casa contro un Sassuolo acciaccato e decimato dalla pertosse. La Juventus pareggia in casa contro il Sassuolo e lascia punti pesanti per strada. Un’altra partita dominata, un altro assedio continuo, un’altra occasione sprecata. La Juventus avrebbe dovuto vincere contro il Sassuolo allo Stadium, avrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus-Sassuolo 1-1; top e flop: Yildiz infinito, Locatelli sprecone Articoli correlati Juventus-Galatasaray 3-2, top e flop: Loca infinito, Edon spreconeLa Juventus esce dalla Champions League dopo aver battuto per 3-2 il Galatasaray in una sfida che si è protratta ai supplementari. Juventus-Pisa 4-0, i top e i flop: Yildiz infinito, David scandalosoLa Juventus cala il poker e torna a vincere La Juventus di Luciano Spalletti torna alla vittoria dopo più di un mese e lo fa facendo 4 gol in 45... Tutti gli aggiornamenti su Juventus Sassuolo 1 1 top e flop Yildiz... Temi più discussi: Serie A: Juventus-Sassuolo 1-1; Serie A | Juventus-Sassuolo | La partita; VIDEO. Juventus-Sassuolo 1-1: gol e highlights; Serie A Enilive | Gli highlights di Juventus-Sassuolo 1-1. Juventus-Sassuolo 1-1, gol e highlights: Pinamonti risponde a YildizAlla squadra di Spalletti non riesce il momentaneo sorpasso al quarto posto sul Como. La Juve impatta 1-1 con il Sassuolo allo Stadium. Bene nel primo tempo, i bianconeri passano in vantaggio con Yild ... sport.sky.it Juventus-Sassuolo 1-1, risultato finale della partita di Serie A: Pinamonti risponde a Yildiz, gli highlightsJuventus-Sassuolo di Serie A 1-1: il risultato finale, gol di Yildiz e Pinamonti. Gli highlights, la cronaca e il tabellino La Juventus non va oltre il pareggio 1-1 contro il Sassuolo. Yildiz porta in ... fanpage.it Il giorno dopo il pareggio tra Juventus e Sassuolo, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha commentato il rigore sbagliato da Manuel Locatelli facebook Juventus-Sassuolo oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com