Juventus | rebus offensivo

La Juventus affronta un rebus offensivo legato alle prestazioni di Jonathan David e Loïs Openda, due acquisti importanti del mercato estivo 2025. Entrambi i giocatori, arrivati con grandi aspettative, sembrano ora ai margini delle scelte di Luciano Spalletti, il tecnico che dirige la squadra. La situazione evidenzia le difficoltà nel trovare una soluzione efficace nel reparto avanzato.

La Juventus si trova di fronte a un rebus offensivo che sta diventando sempre più complesso: Jonathan David e Loïs Openda, i due grandi investimenti estivi del 2025, sembrano ormai ai margini del progetto di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, nelle scelte recenti – culminate nel pareggio interno contro il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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