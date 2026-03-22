Juventus Parma Under 16 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

La partita tra Juventus e Parma Under 16 si è disputata durante la ventitreesima giornata del campionato 202526. La cronaca live ha fornito dettagli sulla sintesi dell'incontro, sulla moviola, sul tabellino e sul risultato finale. Entrambe le squadre sono scese in campo per un confronto che ha visto protagonisti i giovani calciatori al centro dell’attenzione.

Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. Però ho visto lo spirito di squadra» Juve Milan Primavera 1-1: secondo pareggio consecutivo per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Articoli correlati Juventus Parma Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Juventus Women Parma: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveMateta Juventus, ma come sta ora il francese? Annuncio importantissimo sulle condizioni dell’obiettivo bianconero Milik Juve, il futuro del... Una selezione di notizie su Juventus Parma Under Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Parma Women; La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Serie A, vincono la Cremonese e il Milan. Juventus-Sassuolo 1-1. VIDEO; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Juventus Parma Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Bologna Juventus Under 16 0-3, bianconeri indomabili battono pure i felsinei: Pipitò e Salvai sugli scudi. Il recap del matchBologna Juventus Under 16 0-3, altra vittoria per Gridel dopo aver raggiunto il primo posto nel girone con ampio anticipo: il resoconto del match valido per la 22esima giornata di campionato Continua ... juventusnews24.com #BVB, #Juventus e #BayernMonaco stanno monitorando il giovane attaccante del #Parma Anthony #Tagliente (classe 2009). In questa stagione ha già segnato 9 gol e fornito 9 assist. #Tagliente è considerato uno dei più importanti talenti italiani Under 17. - facebook.com facebook