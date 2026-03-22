Juventus Parma Under 16 8-1 | 8 gol e altri 3 punti bianconeri insaziabili!

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto anche contro il Bologna demolisce il Parma nella gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Parma Under 16 8-1: sintesi e moviola. 80? FINE DEL MATCH 77? GOL DELLA JUVE- Sponda perfetta di Deniz che trova Vidzivashets: non perdona sotto porta il centrocampista bianconero 70? GOL DELLA JUVE- Pamé riceve e in girata mancina mette dentro un bel gol sul palo più lontano 67? GOL DEL PARMA- Pioli si fa sfuggire un pallone, El Hamich ne approfitta e viene steso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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