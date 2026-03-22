Juventus Parma Under 16 0-0 LIVE | comincia la gara a Vinovo

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto anche contro il Bologna ospita il Parma nella gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 16 0-0: sintesi e moviola. 6? Fase di studio fra le due squadre 1? Inizia la partita a Vinovo Migliore in campo Juve:. Juventus Parma Under 16: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 16: (4-3-3) Brostic; Mazzotta, Berthe, Balbo, Samà; Rastello, Fornero, Rolando; Salvai, Pipitò, Pamé All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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