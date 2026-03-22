Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE | primo cambio fra le file gialloblù

Durante la ventitreesima giornata del campionato Under 15 202526, la partita tra Juventus e Parma si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei torinesi. Nel corso dell'incontro, il Parma ha effettuato il primo cambio tra le proprie fila. La cronaca live ha fornito una panoramica dettagliata di movimenti, azioni e schemi di gioco. La sintesi e il tabellino sono disponibili per un'analisi completa dell'evento.

Openda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero. Le ultimissime Rinnovo Spalletti, il club bianconero prepara il grande annuncio: la fumata bianca è imminente. Ecco tutti i dettagli Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: primo cambio fra le file gialloblù Articoli correlati Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: fine primo tempo, decide Nobiledi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: doppio cambio per Grauso. Dentro Urbano e Aresinidi Fabio ZaccariaJuventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di... Approfondimenti e contenuti su Juventus Parma Under Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Parma Women; Dal 17 al 21 marzo stage pre-qualificazioni europee: le scelte di Daniele Franceschini; Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Quindici piacentini nelle selezioni regionali che preparano il Torneo delle Regioni. Juventus Parma Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Carrarese Under 15: bis di Paesanti, Esposito si scopre bomber, Duka una conferma perpetua-VOTIPagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Parma a Vinovo Segui qui il live del match x.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Parma a Vinovo Segui qui il live del match facebook