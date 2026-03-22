Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE | bianconeri un po’ bassi gli ospiti spingono

Nella partita tra Juventus e Parma Under 15, terminata con un risultato di 1-0, i bianconeri hanno mostrato qualche difficoltà, mentre gli ospiti hanno spinto forte. La gara, valida per la ventitreesima giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate in un match molto combattuto. La cronaca, le azioni e il tabellino sono disponibili per approfondire quanto accaduto sul campo.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato contro il Bologna, ospita il Parma a Vinovo nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 60? Due bianconeri a terra: Nobile e Paesanti colpiti duramente 57? Esce Duka, al suo posto Capristo 56? Primi movimenti sulla panchina bianconera, Capristo è pronto ad entrare in campo 50? LAGANA’ SONTUOSO- Cordopatri vince il duello fisico con Allara, scappa verso la porta ma incontra Laganà che lo frena in maniera regolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 15 1-0 LIVE: bianconeri un po’ bassi, gli ospiti spingono Articoli correlati Juventus Sassuolo Under 15 0-0 LIVE: gli ospiti più coraggiosi in questo avvioPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: già tre corner per i bianconeriGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Una raccolta di contenuti su Juventus Parma Under Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Parma Women; Dal 17 al 21 marzo stage pre-qualificazioni europee: le scelte di Daniele Franceschini; Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Quindici piacentini nelle selezioni regionali che preparano il Torneo delle Regioni. Juventus Parma Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Carrarese Under 15: bis di Paesanti, Esposito si scopre bomber, Duka una conferma perpetua-VOTIPagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Parma a Vinovo Segui qui il live del match x.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Parma a Vinovo Segui qui il live del match facebook