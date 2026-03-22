Juventus Parma Under 15 0-0 LIVE | tiro alto di Allara

Nella partita tra Juventus e Parma Under 15, il risultato finale è stato un pareggio a zero. Durante il match, Allara ha avuto un’occasione con un tiro alto. La gara si è svolta nella ventitreesima giornata del campionato 202526, con sintesi, moviola, tabellino e cronaca live disponibili per gli appassionati. La partita si è conclusa senza reti segnate.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato contro il Bologna, ospita il Parma a Vinovo nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 25? CUSSOTTO IN CHIUSURA- Ndeki scappa via e mette al centro rasoterra, Cussotto fa una diagonale perfetta che evita maggiori pericoli a Moretti 20? ALLARA MANDA ALTO- Buona manovra dei bianconeri, recupero puntuale di Allara che allarga e si butta all’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 15 0-0 LIVE: tiro alto di Allara Articoli correlati Juventus Spezia Under 15 2-0 LIVE: doppietta di Laruccia, lancio fantastico di AllaraCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Pagelle Torino Juventus Under 15: star boy Laruccia, Esposito decisivo, Allara sontuoso Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e notizie su Juventus Parma Under Temi più discussi: Tabellino partita Juventus Women vs Parma Women; Dal 17 al 21 marzo stage pre-qualificazioni europee: le scelte di Daniele Franceschini; Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Quindici piacentini nelle selezioni regionali che preparano il Torneo delle Regioni. Juventus Parma Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Parma Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Carrarese Under 15: bis di Paesanti, Esposito si scopre bomber, Duka una conferma perpetua-VOTIPagelle Juventus Carrarese Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la ventunesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Carrarese Under 15: i ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER15 ospita il #Parma a Vinovo Segui qui il live del match x.com #BVB, #Juventus e #BayernMonaco stanno monitorando il giovane attaccante del #Parma Anthony #Tagliente (classe 2009). In questa stagione ha già segnato 9 gol e fornito 9 assist. #Tagliente è considerato uno dei più importanti talenti italiani Under 17. facebook