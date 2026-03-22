Juventus Parma Under 15 0-0 LIVE | alza i giri del motore la squadra di Pecorari

Nella partita tra Juventus e Parma Under 15, terminata con un risultato di 0-0, le due squadre si sono affrontate nel corso della ventitreesima giornata del campionato 202526. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sulla cronaca e le azioni principali. La squadra di Pecorari ha cercato di alzare i ritmi, ma senza trovare la rete durante l'incontro.

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