Juventus Locatelli sotto accusa | ma adesso basta con l’accanimento

Dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo, Manuel Locatelli è finito al centro di numerose critiche da parte dei tifosi e dei media. La situazione ha portato a un acceso dibattito sulla sua prestazione e sul suo ruolo nella squadra. L’atleta, che ricopre anche il ruolo di capitano, si è trovato a dover affrontare un’ondata di commenti negativi che hanno suscitato discussioni sulla sua presenza in campo.

Locatelli: il capitano che non si nasconde Ieri, dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo, su Manuel Locatelli si è abbattuta una valanga di critiche. Troppo facili, troppo sommarie. Perché dietro quel tiro centrale e debole c’è un uomo che, negli ultimi mesi, ha mostrato una crescita impressionante: partite di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Locatelli sotto accusa: ma adesso basta con l’accanimento Articoli correlati Leggi anche: Trapianto fallito al Monaldi, Domenico resta in coma: «Basta con l?accanimento» Roma-Juventus, Locatelli squalificato ma con la squadra: l’importanza del capitanoRoma-Juventus è una gara molto delicata per i bianconeri che in caso di sconfitta scivolerebbero a -7 dal quarto posto valido per la qualificazione... INTER - JUVENTUS / Le parole di Locatelli ... cosa ci ma ca! Tutti gli aggiornamenti su Juventus Locatelli sotto accusa ma... Juve, bufera su Locatelli e Spalletti: il rigore sbagliato e la scelta del tecnico nel mirino dei tifosiJuve, polemiche dopo il pari col Sassuolo: Locatelli sbaglia il rigore, Spalletti sotto accusa. Tifosi delusi tra errori dal dischetto e nelle scelte tecniche. sport.virgilio.it Juventus-Sassuolo 1-1, Pinamonti risponde a Yildiz. Locatelli sbaglia un rigoreI bianconeri frenano. Nel finale è decisivo Muric con le sue parate, compresa quella sul penalty calciato dal capitano juventino ... msn.com