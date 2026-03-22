Le parole di Berardi Domenico Berardi ha parlato a DAZN dopo Juve-Sassuolo 1-1, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa sul mito dello “Scansuolo”. “La gente parla troppo, a noi non interessa. Siamo contenti della partita.” Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio per 1-1 contro la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Berardi “Altro che Scansuolo, diamo sempre il massimo”

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