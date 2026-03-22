L’ex arbitro ha analizzato la partita tra Juventus e Sassuolo, confermando che il rigore assegnato è stato corretto. Secondo la sua valutazione, il tocco di braccio di Idzes è stato punibile. La decisione del direttore di gara è considerata giusta sulla base di questa analisi. La questione riguarda direttamente la validità del penalty assegnato durante il match.

Juve Sassuolo, l’analisi dell’ex arbitro promuove la decisione del direttore di gara valutando punibile il tocco di braccio di Idzes. La Juventus ha conquistato un penalty, poi purtroppo sbagliato da Locatelli, nel finale del match contro il Sassuolo. L’episodio ha generato discussioni, ma Gianpaolo Calvarese ha fatto chiarezza su Tuttosport. L’ex arbitro ha analizzato l’azione che ha coinvolto Vlahovic e Idzes in area. La decisione presa sul campo è stata giudicata assolutamente corretta, spegnendo ogni polemica relativa a questo frangente della sfida. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’opinionista ha spiegato i motivi regolamentari che giustificano il fischio a favore dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, Calvarese non ha dubbi: «Giusto il rigore, il tocco di braccio di Idzes è punibile per questi motivi». L’analisi

Articoli correlati

Rigore Cabal, Marelli non ha dubbi: «A mio avviso è punibile e vi spiego perchè». L’analisi sull’episodio in Juve Laziodi Redazione JuventusNews24Rigore Cabal, Marelli spiega l’episodio chiave: l’offside di Thuram è attivo, ma l’entrata di Gila andava sanzionata dal...

Moviola Juve Sassuolo, dubbi sul rigore concesso per il fallo di mani di Idzes: l’episodio chiave del matchThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma...

Contenuti e approfondimenti su Juve Sassuolo

Temi più discussi: Moviola Udinese-Juve: Calvarese e il caso Conceicao tra protocollo e intervento del VAR, La rete è valida; Rigore Torino, Calvarese duro: Non c’è una sola immagine che dimostri in modo inequivocabile il contatto; L'orgoglio del Sassuolo inguaia la Juventus, Berardi si sfoga: Basta con la favola dello 'Scansuolo'; L'analisi di Conceicao dopo il pari: Meritavamo di più: dovevamo chiuderla molto prima!.

Juve-Sassuolo 1-1, le pagelle: Yildiz (7) il migliore, Pinamonti (7) gela Spalletti, Locatelli (5) sbaglia un rigore decisivo, Muric (7,5)La Juventus sbatte sul Sassuolo e fa un brutto passo falso nella corsa verso la Champions. Termina 1-1 all'Allianz Stadium, in un match sbloccato ... msn.com

Juve, il pari con il Sassuolo porta due buone notizie ed una certezza: Vlahovic e Milik ci sono, David noLa Juve non ha vinto contro il Sassuolo: il pari ha però portato a Spalletti due buone notizie, Vlahovic e Milik oltre ad una certezza ... juvelive.it

Juve-Sassuolo, le pagelle dei bianconeri: Bremer beffato, Locatelli sbaglia facebook

#Juve- #Sassuolo, diretta: Locatelli sbaglia, Champions in salita. Le dichiarazioni in tempo reale tinyurl.com/sp9rmsvs x.com