Juve caos rigori e furia Spalletti | Andiamo al manicomio

La Juventus affronta una fase complicata, con Spalletti che si infuria e parla di “andare al manicomio”. La squadra ha subito recenti controversie sui rigori, che un anno fa avevano assicurato la qualificazione in Champions League a Venezia. Ora, quei penalty rischiano di diventare il simbolo di una stagione negativa. La tensione è palpabile e il club cerca di gestire la crisi.

La Juventus di Luciano Spalletti trema sul dischetto: quegli 11 metri che un anno fa valsero la Champions League a Venezia, oggi rischiano di trasformarsi nel baratro di una stagione fallimentare. Il rigore fallito da Manuel Locatelli contro il Sassuolo all’87’, neutralizzato da un super Muric, certifica un’anarchia gerarchica che sta dilapidando punti vitali. Dopo l’errore di Jonathan David contro il Lecce, il secondo penalty stagionale lasciato per strada riaccende il processo a Spalletti, esploso in conferenza stampa con un durissimo sfogo: “Maremma impestata, diteci voi come decidere il rigorista. Altrimenti si va al manicomio”. La ricostruzione del finale all’ Allianz Stadium rivela un caos gestionale profondo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Juve, caos rigori e furia Spalletti: “Andiamo al manicomio” Articoli correlati "Diteci voi come fare o si va al manicomio": Juve, dopo l'errore di Locatelli Spalletti riapre il caso rigoriTre indizi fanno una prova, ma forse, nel caso della Juve, sarebbe meglio dire una maledizione o, ancor di più, un serio problema. Leggi anche: Juve-Galatasaray, Spalletti è una furia: “Adesso andiamo via”. Cos’è successo in Champions Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve caos rigori e furia Spalletti... Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Inter-Atalanta, niente OFR per il contatto Scalvini-Frattesi in area di rigore: Marelli spiega perchè non è intervenuto il VAR; Inter danneggiata, manca un rigore? Arbitro e VAR non vedono il fallo di Scalvini su Frattesi: furia a San Siro; ? Palermo-Juve Stabia, giusti i 2 rigori assegnati? La moviola di Calvarese. Juve, bufera su Locatelli e Spalletti: il rigore sbagliato e la scelta del tecnico nel mirino dei tifosiJuve, polemiche dopo il pari col Sassuolo: Locatelli sbaglia il rigore, Spalletti sotto accusa. Tifosi delusi tra errori dal dischetto e nelle scelte tecniche. sport.virgilio.it Moviola Juve-Sassuolo: Marchetti bene fino all'OFR. Netto il rigoreJuve-Sassuolo Marchetti: 6 Partita non scontata per Marchetti, anche ben tenuta, non coglie il tocco di braccio largo di Idzes che lo porta al monitor. CON OFR Sulla sponda di testa di Vlahovic, c’è i ... msn.com Record negativo per la Juve! I bianconeri dopo 30 giornate hanno il peggior punteggio degli ultimi 15 anni! Nella stagione 2025/2026 con Tudor-Spalletti solo 54 punti, peggio dei 55 di Motta-Tudor e dei 59 dell’ultimo triennio di Allegri Per superare i facebook Gli occhi della #Juve sul Sinigaglia: il #Como di Fabregas tenta la fuga Champions su Spalletti x.com