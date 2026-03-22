Jospin grotte e foreste cartone e taglierino

La narrazione inizia nel XV secolo, quando secondo la leggenda un giovane cade in una voragine a Roma e si ritrova nel cuore di una grotta. La storia coinvolge anche elementi come foreste, cartone e un taglierino, creando un quadro di eventi che si intrecciano tra passato e presente. La vicenda si svolge tra ambientazioni naturali e oggetti di uso quotidiano, senza approfondimenti sulle motivazioni o cause.

A Parigi, Grand Palais, "Eva Jospin. Grottesco", a cura dell'artista Maestra dell’illusionismo, dà vita a un mondo immaginario ricco di incrostazioni e colature materiche, pieno di riferimenti alla storia dell’arte: Buontalenti, Hubert Robert, Bomarzo. La storia comincia a metà del XV secolo quando, secondo la leggenda, un giovinetto cade in una voragine del terreno di Roma e si ritrova nel ventre di una grotta dove scopre magnifici affreschi dimenticati. Stupore, sono quelli della Domus Aurea di Nerone, sepolta ormai da secoli. Da questo palazzo che sembra una grotta nasce il «grottesco», uno stile in cui il vegetale, l’architettonico e il fantastico si fondono in un unico lessico immaginario. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Jospin, grotte e foreste, cartone e taglierino Articoli correlati Leggi anche: Guarderemo lo sport come un cartone animato? Parco Foreste Casentinesi: corso per operatore aree protetteIl 5 febbraio 2026 a Pratovecchio (AR), nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, prende avvio il corso per operatore formato per le... Una selezione di notizie su Jospin grotte e foreste cartone e... Argomenti discussi: Jospin, grotte e foreste, cartone e taglierino. Le foreste di Eva Jospin ai DiamantiFERRARA, 14 NOV - Un'interprete della scena artistica francese, Eva Jospin, è protagonista del secondo appuntamento della rassegna d'arte contemporanea Offside a Ferrara. 'Sous-Bois' è il titolo della ... lagazzettadelmezzogiorno.it Eva Jospin, dopo le foreste di cartone ora entra nel «giardino» Dior (con uno scrigno profumato)Un regno di cartone, una foresta costruita sulla Laguna. Eva Jospin, l’artista parigina dall’italiano fluente (merito del marito milanese) è tornata a intrecciare rami, creare chiaroscuri, esplorare ... corriere.it