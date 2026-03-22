José Lezama Lima i diritti dell’immaginazione ricombinano la Storia

José Lezama Lima è uno scrittore cubano noto per la sua scrittura complessa e densa di riferimenti culturali. Julio Cortázar, nel 1966, ha scritto che leggere Lezama può essere una delle prove più difficili e frustranti per i lettori. Il suo stile mette alla prova la comprensione e richiede attenzione ai dettagli. La sua opera è stata spesso oggetto di analisi e discussioni tra critici e studiosi.

«Leggere Lezama è una delle fatiche più ardue e spesso più irritanti che possano esistere», scrive Julio Cortázar in un suo saggio del 1966, oggi incluso nel Giro del giorno in ottanta mondi (Sur 2017), e aggiunge che per affrontarlo è richiesto, come per tutti «gli scrittori di frontiera, quali Raymond Roussel o Hermann Broch», l’esercizio di una non comune perseveranza. Il critico colombiano Oscar Collazos sostiene invece, in un articolo del 1970, che il lettore di Lezama dovrà provvedersi della «pazienza necessaria», virtù cardinale cui si potrebbe aggiungerne un’altra, la prudenza. Quella di José Lezama Lima – scomparso cinquant’anni fa... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - José Lezama Lima, i diritti dell’immaginazione ricombinano la Storia Articoli correlati Rosa Parks, la donna che disse “No”: la storia dell’attivista dei diritti civiliAscolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della... Chiara Ferragni ufficializza in famiglia la storia con il nuovo compagno Jose HernandezChiara Ferragni è stata fotografata insieme a Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale.