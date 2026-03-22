Jorge Martin | Due mesi e mezzo fa non riuscivo neanche a mangiare Era la mia ragazza a imboccarmi

Nella Sprint sul circuito della Goiania il pilota Aprilia ha conquistato il primo podio dopo 490 giorni di sofferenza e paura per gli incidenti. Oggi la sfida nella gara di MotoGp: "È stato un percorso molto difficile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Jorge Martin racconta il suo calvario: “Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d’acqua”Jorge Martin dopo aver vinto il titolo MotoGP 2024, ha corso pochissime gare nel 2025 a causa di una serie di infortuni.

Martin: "Due mesi fa non riuscivo a pulirmi il sedere, oggi sono in top 5l'inizio della stagione 2026 segna un passo importante per jorge martin con april ia, in un contesto di recupero fisico e di crescita tecnica.

Contenuti e approfondimenti su Jorge Martin

Temi più discussi: Jorge Martin ritrova il podio in MotoGP: Grazie a tutte le persone che mi sono vicino; Dal calvario al podio, Jorge Martin in lacrime: ora bisogna fare i conti anche con lui; GP Brasile, Bezzecchi: Curioso della nuova pista, siamo motivati; Rimpianto Martin: Terzo, ma troppo prudente all'inizio. Pista Aprilia? Dico che... - News - MotoGP.

MotoGP 2026. GP di Thailandia. Jorge Martín: Due mesi fa non mangiavo da solo, ora sono 4°. Aprilia? Va forteIl pilota spagnolo: Una delle migliori gare in questi ultimi due anni. Avevo una bella velocità, ho lottato con Marc e Pedro ... moto.it

Jorge Martin: Due mesi fa non riuscivo a mangiare da solo, oggi sono 4°Gran quarto posto per Martin nel GP Thailandia: È stata tra le migliori gare di questi due anni - ha commentato su Sky -. Ho lottato con Marquez e Acosta e ho dato tutto. Due mesi fa non potevo ... sport.sky.it

MARTIN SI RITROVA - Jorge Martín è tornato a brillare sul podio con la sua Aprilia, centrando il primo piazzamento nella top3 da quando corre con la casa italiana. “Quella scorsa stagione è stata dura – racconta Martín – mi sono concentrato su me stesso, all facebook

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