Johannes Hoesflot Klaebo è tre volte re. Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo assoluta e quella sprint, il supercampione norvegese, vincendo la 20 km a tecnica libera mass start di Lake Placid, è trionfatore anche nella classifica valida per la Sfera di Cristallo distance. Un 41’57”, il suo, che segna la fine di una stagione da dominatore assoluto, in cui ha praticamente completato lo sci di fondo con sei ori olimpici e tutto quello che era possibile vincere nella stagione agonistica. Molto semplicemente, qualcosa di cui molto, molto difficilmente rivedremo l’eguale sia a breve che a medio termine. A lungo, chissà. Nella prima metà di gara, fondamentalmente, di cose ne succedono poche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Johannes Hoesflot Klaebo re di tutto lo sci di fondo: tris di Coppe dopo i sei ori olimpici. Splendido Graz a Lake Placid

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