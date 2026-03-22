Jeff Jarrett ha commentato l’arrivo a sorpresa di Ronda Rousey alla AEW, elogiando Toni Storm e sollevando dubbi sull’ipotesi Shayna Baszler nei Death Riders Il commento di Jeff Jarrett sul debutto di Ronda Rousey. L’apparizione di Ronda Rousey alla Revolution 2026 della AEW ha generato grande fermento nel mondo del wrestling. L’ex stella della WWE e della UFC si è presentata a sorpresa durante il pay-per-view dello scorso weekend, confrontandosi faccia a faccia con “Timeless” Toni Storm prima di essere separata dalla sicurezza. Ospite del podcast “My World”, Jeff Jarrett ha condiviso le sue impressioni sull’accaduto: “Io ci sto, vediamo dove porta tutto questo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jeff Jarrett sul debutto di Ronda Rousey: “Ha spiazzato parecchia gente”

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