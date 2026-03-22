jasmine paolini eliminata a miami ostapenko vittoriosa in un match thriller

Jelena Ostapenko vince uno dei match più intensi della stagione fino a questo momento sul circuito WTA. La lettone batte Jasmine Paolini con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 al termine di due ore e 35 minuti in cui sia l’una che l’altra hanno sfoderato ognuna il proprio tennis dando vita a uno scontro davvero ricco di variabili. Per Ostapenko ora una tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Hailey Baptiste. Paolini, che difendeva la semifinale in questo torneo, comunque è destinata a rimanere nelle 10 (come ottava o, alla peggio, nona). Pronti via e c’è già il break ai vantaggi da parte di Ostapenko, evidentemente in chiaro buono stato anche se Paolini non si fa di certo intimorire. 🔗 Leggi su Oasport.it

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