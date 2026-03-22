Iveco la cessione che racconta la guerra economica contro l’Italia

L’annuncio della vendita di Iveco al gruppo indiano Tata Motors prevista per il 2025 ha suscitato molte discussioni. La cessione rappresenta un passo importante per l’azienda italiana, che si prepara a cambiare proprietà. La transazione coinvolge diverse figure e settori, e viene interpretata come parte di uno scenario più ampio nel settore automotive. La notizia si inserisce in un quadro di trasformazioni economiche che coinvolgono più attori.

La vendita di Iveco al gruppo indiano Tata Motors del 2025 non va letta come una normale operazione di mercato. Va letta, più correttamente, dentro le categorie della guerra economica e dell’intelligence economica, cioè dentro quel terreno in cui la competizione internazionale non si combatte con i carri armati ma con acquisizioni, scorpori, controllo delle filiere, conquista di tecnologie, spostamento di capacità produttive e ridefinizione dei rapporti di forza industriali. L’operazione annunciata nel luglio 2025 prevede infatti il passaggio delle attività civili di Iveco a Tata per 3,8 miliardi di euro, mentre Iveco Defence viene ceduta separatamente a Leonardo per 1,7 miliardi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iveco, la cessione che racconta la guerra economica contro l’Italia Articoli correlati Iveco (Exor), ricavi e utili in calo nel 2025. La doppia cessione nei tempi previstiIl 2025 si è chiuso con il segno meno per Iveco Group, un anno segnato da una battuta d'arresto nei ricavi e negli utili. Scatta la guerra economica contro Teheran: chi può congelare miliardi all’IranL’escalation militare in Medio Oriente rischia di estendersi rapidamente anche sul terreno finanziario. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iveco la cessione che racconta la... Temi più discussi: Iveco Defence a Leonardo, soddisfatte tutte le condizioni necessarie per la cessione; Iveco Defence verso Leonardo, ecco le prossime tappe; Iveco tiene grazie alla cedola extra post cessione di Defence a Leonardo; Iveco, completata la cessione di IDV: operazione da 1,6 miliardi. Iveco, completata la cessione di IDV: operazione da 1,6 miliardiIveco Group conclude la vendita del comparto difesa con i marchi IDV e Astra a Leonardo. L’operazione porterà a un dividendo straordinario per gli azionisti e rafforza il polo europeo del settore ... altoadige.it Iveco cede la «difesa» a Leonardo, si rifocalizza e distribuisce un maxi dividendoIveco Group vende ufficialmente il business Defence a Leonardo S.p.A. per 1,6 miliardi. Nasce un polo europeo della difesa terrestre, mentre il gruppo si rifocalizza sul core business e distribuisce i ... uominietrasporti.it IVECO EUROCARGO ML140E25/P – DISPONIBILE SUBITO! Gru Bonfiglioli P15000L4SI a 4 sfili idraulici Cassone ribaltabile trilaterale Cabina corta MLC Motore Tector 7 da 250 CV Perfetto per cantieri, edilizia e trasporto materiali! In pronta c facebook #LDO_CS #Leonardo finalizza l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group. lnrdo.co/3N8uLVi #LDO_IR x.com