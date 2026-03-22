Bologna, 22 marzo 2026 – Un Bologna discontinuo, incapace di proseguire sulla scia delle vittorie ottenute nel turno precedente in campionato e soprattutto in Europa League. Vincenzo Italiano è rammaricato per il nuovo stop casalingo dei rossoblù, superati dalla Lazio sia nel risultato che in classifica: “ Stanchi? No, discontinui. Volevamo dare seguito a quello che avevamo fatto giovedì e la partita precedente in campionato. Volevamo concludere con tre risultati importanti ma non ci siamo riusciti, anche perché abbiamo cercato di mettere forze fresche. Per me fino al gol loro abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo colpito un legno che poteva essere gol, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, abbiamo creato situazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italiano: "Al primo errore siamo andati sotto, Orsolini? Crediamo in lui"

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