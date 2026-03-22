Italian Uppercut #222 – SAJ Grandeur Warped 2026 Report
Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, ospito il buon Leonardo con il Report di SAJ “Grandeur Warped 2026”, andato in scena la scorso 14 Marzo a Cesate (MI). La SAJ è andata in scena a Cesate in occasione di uno show che ormai portano da vari anni, Grandeur, che quest’anno ha visto la presenza eccezionale di alcuni atleti nipponici del calibro di Katsuya Murashima e Kouga, rispettivamente da NJPW e NOAH. Ma la vera star internazionale dello show è stato Joe Coffey (che ci ha gentilmente concesso un’intervista esclusiva), ex membro del Gallus ad NXT; inoltre torna il Super Strong Style 16 Tournament e Sebastian De Witt ha messo in palio il proprio titolo nel main event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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