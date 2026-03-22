Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, ospito il buon Leonardo con il Report di SAJ “Grandeur Warped 2026”, andato in scena la scorso 14 Marzo a Cesate (MI). La SAJ è andata in scena a Cesate in occasione di uno show che ormai portano da vari anni, Grandeur, che quest’anno ha visto la presenza eccezionale di alcuni atleti nipponici del calibro di Katsuya Murashima e Kouga, rispettivamente da NJPW e NOAH. Ma la vera star internazionale dello show è stato Joe Coffey (che ci ha gentilmente concesso un’intervista esclusiva), ex membro del Gallus ad NXT; inoltre torna il Super Strong Style 16 Tournament e Sebastian De Witt ha messo in palio il proprio titolo nel main event. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Italian Uppercut #222 – SAJ “Grandeur Warped 2026” Report

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