A Recanati una serata di festa si trasforma rapidamente in una crisi sanitaria quando diverse persone, tra cui bambini, accusano malori improvvisi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con sirene spiegate per assistere chi si sente male. La situazione si è sviluppata in pochi minuti, creando una scena di emergenza che ha coinvolto numerosi partecipanti.

Una serata di festa a Recanati si trasforma in pochi minuti in un’emergenza sanitaria che coinvolge adulti e bambini. L’allarme scatta sabato sera in un casolare comunale in contrada Bagnolo, utilizzato frequentemente per eventi privati, dove sono presenti circa cinquanta persone riunite per una ricorrenza. Malori a catena durante la festa: scatta l’allarme. Intorno alle 19.30 diversi invitati iniziano ad accusare sintomi improvvisi e ravvicinati, descritti da alcuni come «nausea e giramenti di testa». La situazione diventa subito più preoccupante quando i malesseri interessano anche i più piccoli, spingendo alcuni genitori a ipotizzare un problema legato all’aria respirata nei locali e a richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, festicciola da incubo: un malore dopo l’altro, anche bambini. Soccorsi a sirene spiegate

Articoli correlati

Incidente spaventoso all’alba, statale chiusa. Soccorsi a sirene spiegateLa quiete dell’alba in Valle d’Itria è stata interrotta da un forte boato che ha rotto il silenzio tra i trulli e le campagne ancora immerse nella...

Incidente nella galleria, bilancio gravissimo. Lunghe code e soccorsi a sirene spiegateIl pomeriggio sulla Superstrada di Malpensa si è trasformato in un incubo di lamiere e sirene, lasciando sull’asfalto il segno di una tragedia che ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia festicciola da incubo un malore...

Argomenti discussi: Quattro matrimoni Italia su Sky Uno; Friends-Addio al celibato su Cielo.

Roma, continua la maledizione Coppa Italia: i dati da incuboROMA - Continua la maledizione della Coppa Italia per la Roma, battuta 3-2 dal Torino all'Olimpico e subito fuori agli ottavi di finale. Il ko incassato dalla squadra di Gasperini è infatti l'ennesima ... corrieredellosport.it