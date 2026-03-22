Italia carambola spaventosa tra due auto | sbalzati fuori in cinque!

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in località Ziradili, nel territorio di Marrubiu. A scontrarsi sono state una Citroen Nemo e una Kia Sportage, per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’impatto, la Citroen ha perso il controllo, andando a sbattere contro un muretto basso e ribaltandosi su un lato. Il conducente e i quattro passeggeri sono riusciti a uscire dall’abitacolo grazie anche all’aiuto delle persone che viaggiavano sull’altra vettura. I soccorsi e le condizioni dei feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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