Segnalazioni di irregolarità ai seggi in diversi Comuni della provincia di Milano sono arrivate da Sinistra Italiana, che ha presentato un esposto in Prefettura: contestate propaganda e attività di convincimento vietate per legge. Episodi simili sono emersi anche in altre regioni. A Genova polemiche per il maxi “Sì” sulla torre Piacentini. Polemiche ai seggi in provincia di Milano Domenica 22 marzo, nella prima giornata di apertura delle urne per il referendum sulla giustizia, esponenti di Sinistra Italiana si sono rivolti alla Prefettura di Milano denunciando presunte violazioni delle regole che disciplinano il voto. Secondo quanto riportato, le segnalazioni riguarderebbero diversi centri del territorio metropolitano, tra cui Quarto Oggiaro, Cassano d’Adda, Rozzano, Opera, Cinisello Balsamo e altri comuni dell’hinterland. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Irregolarità ai seggi durante il referendum in provincia di Milano, la denuncia: "Propaganda di FdI per il sì"

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