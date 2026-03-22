Un'indiscrezione di Axios che arriva come un fulmine a ciel sereno, sebbene non risultino contatti diretti tra Washington e Teheran, ma mediatori internazionali facilitano i messaggi. Gli U.S.A puntano a un accordo su nucleare, missili e accordi sugli armamenti L’amministrazione guidata da Donald Trump sembra voler avviare le prime mosse per un possibile negoziato con l’Iran. Secondo quanto riportato da Axios, il presidente a stelle e strisce avrebbe incaricato i suoi inviati, Jared Kushner e Steve Witkoff, di costruire una squadra negoziale pronta ad entrare in azione nel caso si apra uno spiraglio diplomatico con Teheran. Al momento non risultano contatti diretti tra le due capitali, ma il dialogo prosegue attraverso i canali indiretti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump prepara una squadra per negoziare: le possibili condizioni sul tavolo

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