Il ministro degli Esteri israeliano ha dichiarato che l'obiettivo di Gerusalemme è eliminare la minaccia iraniana nel lungo termine, rafforzando la posizione del paese nella regione. Teheran, considerato un

In guerra non si hanno scadenze, ma solo obiettivi, e quello israeliano è «rimuovere la minaccia esistenziale iraniana sul lungo periodo»: un concetto che Gerusalemme ha messo in chiaro a più riprese e che ieri è stato confermato dal suo ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar. Solo in questo modo – e «grazie alla collaborazione con i nostri amici americani» – Israele non sarà obbligato ad affrontare «una guerra dopo l’altra». Sa’ar ha quindi chiarito che la caduta del regime di Teheran «dipende dal popolo iraniano» e che non necessariamente deve verificarsi durante la campagna militare in corso: «Potrebbe accadere dopo: la cosa più importante è creare le condizioni perché si verifichi». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran tigre di carta, la verità sull'arsenale: come Teheran verrà spazzata via

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