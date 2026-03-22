Il primo ministro israeliano ha fatto un appello ai leader europei durante una visita ad Arad, città che ha subito recenti attacchi con missili iraniani. Netanyahu ha dichiarato che è il momento che l’Europa si unisca alla lotta contro l’Iran. La visita si svolge in un momento di tensione crescente nella regione.

(LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lancia un appello ai leader mondiali durante una visita ad Arad, città colpita dai recenti missili iraniani. “Se volete la prova che l’Iran mette in pericolo il mondo intero, le ultime 48 ore ve l’hanno fornita. Hanno lanciato un missile balistico intercontinentale contro Diego Garcia. Ora hanno la capacità di raggiungere le zone profonde dell’Europa ”, ha dichiarato Netanyahu, sottolineando l’urgenza di una campagna militare congiunta israelo-americana contro l’Iran. Il premier ha evidenziato che Teheran sta minacciando rotte marittime internazionali e vie energetiche strategiche, cercando di ricattare il mondo intero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "È ora che l'Europa si unisca alla lotta"

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