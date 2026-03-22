In un rapporto recente, il think tank russo Valdai Club commenta la situazione nel Golfo di Iran, evidenziando come l’Occidente mostri una certa inattività nella regione. Le “Note per i corrispondenti” analizzano le dinamiche geopolitiche e descrivono la percezione di una mancanza di intervento da parte delle potenze occidentali in un’area strategica. Il documento fornisce una panoramica degli atteggiamenti e delle azioni recenti delle parti coinvolte.

Le “Note per i corrispondenti” del think thank russo Valdai Club sono un importante punto di riferimento per seguire il dibattito interno a quel sistema di élite in cui si formano le cuspidi dirigenziali del nuovo stato putiniano, che Irina Borogan e Andrei Soldatov ben descrissero anni orsono in un libro il cui titolo rende manifesto il contenuto: The New Nobility: The Restoration of Russia’s Security State and the Enduring Legacy of the Kgb (PublicAffair, Londra, 2011), ovvero “La Nuova Nobiltà: la restaurazione dello stato di sicurezza della Russia e l’eredità duratura del Kgb”. È significativo, proprio per questo, sottolineare che Ivan... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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