Ippica doppio clou nel pomeriggio festivo Camici e Barbaricina accendono la domenica

Nel pomeriggio festivo a San Rossore si svolgono due corse di ippica, il 35° premio “Enrico Camici” e il 30° premio “Barbaricina”. Entrambe le gare sono considerate appuntamenti storici e attirano numerosi appassionati e addetti ai lavori. La riunione domenicale prevede quindi un doppio evento nel mondo delle corse di cavalli, con protagonisti i binomi dei partecipanti.

La riunione domenicale del galoppo a San Rossore vede oggi in programma due corse storiche: il 35° premio “ Enrico Camici ” e il 30° premio “ Barbaricina ”. Sui 1200 del “Camici” è atteso il confronto fra Momento Giusto e Barton Key (che all’ultima uscita finì a bomba dopo aver perso la partenza), mentre sui 1750 metri del “Barbaricina” Sopran Mozart vorrà vendicarsi della recente beffa subita all’ultima tempo di galoppo. Ma un pomeriggio festivo a San Rossore non vive di sole due corse, seppure eccellenti. Iniziamo dallo sponsor “Perullo CPS”, una corsa riservata alle femmine sulla distanza dei 1500 metri, con Local Girl e Campbell ben situate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ippica, doppio clou nel pomeriggio festivo. Camici e Barbaricina accendono la domenica Articoli correlati Cambio palinsesto Mediaset: da domenica 22 marzo le soap di Canale 5 arrivano nel daytime festivoUna importante variazione di palinsesto Mediaset promette di fare felici i tantissimi fans delle serie tv pomeridiane di Canale 5: Beautiful,... Leggi anche: Ippica, tanto spettacolo all’Arcoveggio. Il clou martedì con le celebrazioni per la Befana. Fiamma Np ed Electra Zs pronte per il Gran Premio della Vittoria Aggiornamenti e notizie su Ippica doppio clou nel pomeriggio... Discussioni sull' argomento Ippica, Ippodromo di Bologna: tre anni protagonisti nel clou di domenica 22 marzo. Otto corse dalle 14:45; Ippica, Ippodromo di Bologna: giovedì 19 marzo Finale Campionato Italiano Gd e clou per 4 anni; Ippica, Ippodromo Snai San Siro: alla prima stagionale sulla pista in erba nel mercoledì di galoppo brillano Keytar, Castrillo e Sioux Life. Ippica: all’ippodromo Arcoveggio il programma inizia alle 14,45. Un pomeriggio di alto livello che regalerà spettacolo. Iseo Zack è il cavallo da battere nel clouSi corre sempre con passione all’ippodromo Arcoveggio ... sport.quotidiano.net San Siro, sabato doppio appuntamento con trotto e Giornate FAI di Primavera, batterie Derby Anact Stakes Plus+ e otto corse in pista Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/san-siro-sabato-doppio-appuntamento-con-trotto-e-giornate-fai-di-primaver facebook