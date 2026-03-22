Paolo Cirino Pomicino, figura politica di rilievo della Prima Repubblica, è scomparso ieri. In passato, è noto per aver messo in riga l’attore Sorrentino durante una scena del film

Paolo Cirino Pomicino è morto ieri, portando con sé l’ultimo, tagliente sorriso della Prima Repubblica. Ma se c’è una cosa che ‘O Ministro’ non ha mai portato giù, nemmeno davanti al genio di un Premio Oscar come Paolo Sorrentino, è stata quella celebre scena de Il Divo. Mentre l’Italia intera restava ipnotizzata dai passi di danza psichedelici della sua controparte cinematografica, lui, con la consueta ironia napoletana, troncò ogni velleità artistica: “Io non ballo così”. Nel 2008 Il Divo di Paolo Sorrentino arriva nelle sale con un cast di primo piano: Toni Servillo veste i panni di Giulio Andreotti, mentre Carlo Buccirosso interpreta Paolo Cirino Pomicino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Io non ballo così”: quando Pomicino mise in riga Sorrentino per La scena cult del film Il Divo

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Addio a Paolo Cirino #Pomicino. Ex parlamentare Dc e ministro dei governi De Mita e Andreotti, entrò in politica nel '70 come consigliere comunale a Napoli. Nel '93 venne coinvolto nell'inchiesta Mani Pulite. Nel 2004 fu europarlamentare con l'Udeur di Ma x.com