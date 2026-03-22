NDG, cantante noto per aver partecipato a “Amici”, afferma di essere felice di essere fallito se ciò significa rimanere fedele alle proprie logiche e ai numeri. Dopo l’esperienza nel talent, aveva perso il senso di fare musica, ma ora dice di averlo ritrovato vivendo. Ha dichiarato di non inseguire più l’hype e i riflettori, preferendo vivere senza condizionamenti esterni.

NDG non insegue più i numeri, l’hype e i riflettori. E no, non desidera più “vivere in funzione degli altri”. Dopo aver partecipato all’edizione 2022 di “Amici di Maria De Filippi “, si è sentito chiedere più volte se si dedicasse ancora alla musica. Terminato il talent si è preso una lunga pausa: “Non credevo più in me stesso, pensavo di non avere niente da dire ”, confessa a FqMagazine. Oggi Nicolò Di Girolamo (questo il suo vero nome), romano classe 2000, si è ritrovato. E non vuole addosso l’etichetta della meteora discografica dalla singola hit. Nel 2019 il successo gli era scoppiato in mano con il singolo “Panamera”, andato virale e certificato platino, ma “ ritengo che il percorso sia più importante del singolo risultato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io fallito? Fiero di esserlo se significa stare alle logiche dei numeri. Dopo Amici avevo perso il senso di fare musica, l’ho ritrovato vivendo”: parla NDG

Articoli correlati

NDG: “Io fallito? Ne sono fiero. Dopo Amici non sono scomparso ma non voglio essere solo quello di Panamera”NDG, nome d’arte di Nicolò Di Girolamo, ritorna con “Scomparso”, il nuovo singolo in uscita il prossimo 19 marzo.

“Dopo il video di Corona ho chiamato i produttori per capire cosa fosse meglio fare. Avevo pensato di far morire Don Massimo per uscire di scena”: parla Raoul BovaGiovedì 8 gennaio Raoul Bova tornerà a vestire i panni di Don Massimo nella quindicesima stagione di “Don Matteo“.

DECAMERON — Chi era Davvero Giovanni Boccaccio La Storia che Non Ti Hanno Mai Raccontato

Tutti gli aggiornamenti su Io fallito Fiero di esserlo se...

Temi più discussi: NDG: Io fallito? Ne sono fiero. Dopo Amici non sono scomparso ma non voglio essere solo quello di Panamera; Show di Laura Pausini alla tv spagnola: oltre alla promo, ironia, cucina italiana e doppi sensi; Giorgia Soleri | Non sono incinta sono malata La mia pancia si chiama endometriosi E io voglio essere ascoltata creduta e curata.

NDG: Io fallito? Ne sono fiero. Dopo Amici non sono scomparso ma non voglio essere solo quello di PanameraNDG, nome d’arte di Nicolò Di Girolamo, ritorna con Scomparso, il nuovo singolo in uscita il prossimo 19 marzo ... fanpage.it

Crosetto, 'qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero'(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo. Un'arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma ... corrieredellosport.it

ma noooooo giovanni sei stato clamoroso quest'anno, devi essere fiero di te stesso siamo solo all'inizio, forza ragazzo su col morale x.com

21 marzo 2026 Lo sguardo fiero di chi ce l'ha fatta Ciak ha vinto le sue paure La forza di volontà, la resilienza e l'intelligenza che ha dimostrato, ci lasciano stupiti e ci trascinano, come onde trasportate dal vento, verso orizzonti inesplorati del nostro io. Per facebook