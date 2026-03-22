L’Inter di Christian Chivu si prepara a conquistare il ventunesimo scudetto, con un vantaggio tale da richiedere soltanto 19 punti per assicurarsi la seconda stella. I nerazzurri, grazie a questa posizione di vantaggio, possono adottare un approccio più conservativo nelle prossime partite, considerando che con il 66% dei punti ancora disponibili potrebbero chiudere la stagione in modo anticipato.

L’ Inter di Christian Chivu si avvicina alla resa dei conti per il ventunesimo scudetto con un vantaggio strutturale che permette una gestione conservativa: ai nerazzurri basta il 66% dei punti disponibili per blindare il titolo. Nonostante una flessione fisica e mentale nelle ultime uscite, acuita dal prepotente ritorno di Milan e Napoli, la capolista vanta un tesoretto di 5 punti sui rossoneri e 6 sugli azzurri, distacchi che potrebbero dilatarsi rispettivamente a +8 e +9 in caso di colpaccio nella trasferta di Firenze. La proiezione matematica è inequivocabile: con 19 punti nelle ultime 9 giornate, il tricolore diventerebbe aritmetico, indipendentemente dai risultati delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, scudetto a passo ridotto: bastano 19 punti per la seconda stella

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