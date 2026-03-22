L'Inter si prepara alla sfida contro la Fiorentina con alcune novità in formazione. Calhanoglu torna in regia dopo aver superato il terzo infortunio della stagione, mentre Carlos Augusto confermato in difesa. Chivu ha recuperato un centrocampista turco, che potrà essere nuovamente disponibile per la partita. La squadra lavora con attenzione in vista dell'impegno imminente.

Zero minuti col Milan, zero con l’Atalanta. Dopo aver saltato le ultime due partite di campionato, Calhanoglu si riapproprierà delle operazioni di regia in mezzo al campo. Sta bene, ha recuperato come voleva Chivu. Il terzo infortunio della stagione è definitivamente alle spalle, quindi il secondo miglior marcatore dell’Inter in questa stagione può riposizionarsi sulla sua casella. In infermeria sono rimasti soltanto Mkhitaryan (che ha proseguito con le terapie), Lautaro (che non ha seguito la squadra a Firenze per evitare di saltare giorni preziosi di lavoro) e Bastoni. Il difensore azzurro ancora sente fastidio dopo la contusione alla tibia rimediata durante il derby. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, le ultime verso la Fiorentina: Calhanoglu torna in regia. Conferma per Carlos Augusto

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